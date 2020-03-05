شرطة القصيم تسقط نصابًا احتال على نساء بطلبات توظيف وهمية

كشفت شرطة منطقة القصيم، اليوم الخميس، عن ملابسات ضبط نصاب تخصص بالتغرير بالنساء، عن طريق الزعم بقدرته على توظيفهن في مصالح حكومية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن إلقاء القبض على المتهمٍ.

وتبين، بحسب شرطة المنطقة، أن المتهم «سعودي الجنسية، في العقد السادس من العمر»، وتم القبض عليه بعد توافر الدلائل على تورطه في جرائم.

وارتكب المتهم جرائم نصب واحتيال في عدة مناطق، بإيهام نساء بتوظيفهن في مصالح حكومية، والحصول على مبالغ مالية في المقابل.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أنه تم إيقاف المتهم بالنصب والاحتيال، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.