«سكني» يعقد ورشة لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين بالرياض

عقد برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان ورشة عمل لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين الذي تم توقيع عقد إنشائه بين وزارتَي الإسكان والإعلام ضمن مجموعة من المزايا الإسكانية التي تصبُّ في خدمة منسوبي وزارة الإعلام والإعلاميين من حاملي بطاقة «المهني الإعلامي»، بحضور نخبة من الإعلاميين والإعلاميات السعوديين؛ وذلك بهدف خلق بيئة سكنية جاذبة توفِّر مزيدًا من التميُّز والخصوصية في مشاريع وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص التي تتيح للإعلاميين الحصول على وحدات سكنية متميزة ذات طابع منفرد.

وتأتي هذه الورشة ترجمةً فعليةً لما تم الإعلان عنه سابقًا من قِبل وزارة الإسكان من تخصيص أحياء خاصة للإعلاميين، وهي إحدى الخطوات التي تعمل عليها الوزارة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وستُعقد ورش أخرى لاحقًا في كل من جدة والدمام.

وأكد المشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد؛ أن إنشاء حي الإعلاميين يأتي ضمن خطط الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، لبناء مجتمعات إعلامية ذات أسلوب حياة ملائم يتميَّز بمساكن ومرافق متفردة ومحفزة تسهم في جعلها أفضل وجهة للإعلاميين، مشيرًا إلى أن إقامة مثل هذه الورش تهدف إلى الوقوف فعليًّا على احتياجات وتطلعات الإعلاميين والتناغم مع اهتماماتهم ومهاراتهم، وتحسين جودة الحياة وتوفير الأنشطة الملائمة للإعلامي وأسرته.

ونوه أنه في إطار تحسين جودة الحياة تم اختيار مشروع من أهم المشاريع السكنية؛ حيث يقع أول حي للإعلاميين في مشروع «مرسية» بضاحية الجوان شمال الرياض الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي ضمن بيئة متكاملة الخدمات، يضم أكثر من 800 وحدة سكنية متنوعة بين فيلات وتاون هاوس بتصاميم عصرية فريدة تناسب الإعلاميين.

كما يتم العمل على أن يكون الحي ذا طابع خاص يعبر عن أسلوب حياة الإعلام، يجمع الخدمات المتكاملة من حدائق وملاعب متنوعة ورياض أطفال، ومرافق تجارية، ومقاهٍ ومحلات ترفيهية، ومدارس، ومساجد وغيرها، كما يقع الحي على مقربة من المركز التجاري والوادي الصناعي، إضافة إلى أرصفة مشاة ومضمار دراجات.