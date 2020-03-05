بالفيديو.. العثور على الطفلة الجوهرة «مفقودة بريدة»

ذكرت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الخميس، أن الجهات الأمنية في بريدة بمنطقة القصيم، نجحت في العثور على المفقودة «الجوهرة».
وأضافت المصادر أن الجوهرة البالغة من العمر 12 عامًا بصحة جيدة، مضيفةً أنها فُقدت يوم الاثنين الماضي في حي مشعل بمدينة بريدة، وأبلغ أهلها الجهات الأمنية.
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاقًا حمل اسم «#البحث_عن_مفقودة_بريدة_الجوهرة»، وطالبوا كل من لديه معلومة عنها أو يعثر عليها بإبلاغ الجهات الأمنية.
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