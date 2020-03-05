الجراد يخلي متنزه الأحساء الوطني

وأوضح مدير المتنزه المهندس عبدالعزيز المغيرة لـ«دوت الخليج»، أن قرار الإخلاء، وتبعه قرار إعلان إغلاق أبواب المتنزه، جاءا حفاظا على صحة المتنزهين من أعمال الرش بالمبيدات الكيميائية داخل حرم المتنزه، والحد من أعمال الصيد الخطرة للجراد بعد الرش.
مكافحة
أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل لـ«دوت الخليج»، أن فرق الرصد في لجان مكافحة الجراد والآفات الحشرية التابعة لإدارته، رصدت بعد عصر أول من أمس دخول أسراب من الجراد النطاق الجغرافي للأحساء، وتبين استقرار عدة أسراب داخل حرم المتنزه خلال ساعات الليل، وتوجهت 6 فرق مكافحة، وتولت رش المبيدات الكيميائية، وتمت الاستعانة بفرق الدفاع المدني بتوفير عربات «إنارة» متنقلة، وجرت إبادة السرب، فيما تواصل الفرق أعمال الإبادة والتطهير للموقع.
وقال الخيلي «إن سلوكيات الجراد الصحراوي تتمثل في الاستمرار في الطيران والتنقل من موقع إلى آخر خلال ساعات النهار، وينشط في التنقل والطيران مع ارتفاع درجات الحرارة، قبل أن يحل الظلام ليلا ليستقر في موقعه».
أسباب وصول الجراد إلى داخل المتنزه
1ـ سرعة الرياح
2ـ البحث عن الغذاء في مواقع المسطحات الخضراء والنباتات
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