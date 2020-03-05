السعودية اليوم / وزير الخارجية الأردني يلتقي بالمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي



عمّان 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم بالمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي الذي يزور الأردن حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المستمر بين الأردن وبرنامج الغذاء العالمي، واتفقا على استمرار العمل على زيادة التعاون وتنسيق الجهود في معالجة ملف اللاجئين.

ويضطلع برنامج الغذاء العالمي بعدد من البرامج في الأردن تستهدف دعم اللاجئين، والمجتمعات المستضيفة لهم، بما في ذلك خطة استجابة الحكومة الأردنية للأزمة السورية.

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16:38ت م

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