السعودية اليوم / رئيس الوزراء الأردني يلتقي بالمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي



عمّان 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم بالمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي الذي يزور الأردن حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الحكومة الأردنية والبرنامج والمشروعات التي ينفذها في الأردن.

وعقب اللقاء وقعت اتفاقية منحة بقيمة مليونين و400 ألف دولار أمريكي بين وزارة الزراعة الأردنية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لمشروع تعزيز الأمن الغذائي في الأردن، الذي يهدف إلى تحقيق الأثر المباشر والملموس على المزارعين في الأردن.

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16:37ت م

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