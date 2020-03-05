

الرياض 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض، مدير مكتب الغذاء من أجل السلام في الوكالة الأمريكية تري هيكس، وذلك على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أهمية التعاون بين المركز والوكالة وكيفية تطوير هذا التعاون في المستقبل للإسهام في تخفيف معاناة الدول المحتاجة وتطوير آليات العمل الإنساني بما يضمن وصول المساعدات لمستحقيها.

وأشاد تري هيكس بالإسهامات

// انتهى //

16:32ت م

0216



الرياض 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض، مدير مكتب الغذاء من أجل السلام في الوكالة الأمريكية تري هيكس، وذلك على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني.وجرى خلال اللقاء مناقشة أهمية التعاون بين المركز والوكالة وكيفية تطوير هذا التعاون في المستقبل للإسهام في تخفيف معاناة الدول المحتاجة وتطوير آليات العمل الإنساني بما يضمن وصول المساعدات لمستحقيها.وأشاد تري هيكس بالإسهامات السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في مجال العمل الإنساني وتحقيق الأمن الغذائي للشعوب المتضررة حول العالم.// انتهى //16:32ت م0216

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي مدير مكتب الغذاء من أجل السلام في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.