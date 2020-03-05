السعودية اليوم / 411 جولة رقابية تنفذها بلدية محافظة تيماء على المنشآت الغذائية



تبوك 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

نفذت بلدية محافظة تيماء، جولات تفتيشية ورقابية خلال الأسابيع الماضية، شملت عددًا من المنشآت الغذائية، والبوفيهات والمطاعم، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبوفيهات.

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام ببلدية المحافظة فواز العنزي, أن البلدية نفذت 411 جولة تفتيشية خلال تلك الفترة، أسفرت عن مصادرة 250 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وإغلاق 5 محلات تجارية، إلى جانب تسجيل 42 مخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، وتوجيه إنذارات لمحلات أخرى.

وأكد أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية للحفاظ على مستويات الصحة العامة.

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16:31ت م

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