السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي الرئيس التنفيذي للعمليات في الهيئة الطبية الدولية



الرياض 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض، الرئيس التنفيذي للعمليات في الهيئة الطبية الدولية الدكتور كاي لوون، وذلك على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني.

وناقش الجانبان سبل التعاون والتنسيق المشترك في العمل الإنساني وتقديم المساعدات الطبية للمحتاجين حول العالم.

وأعرب الدكتور كاي لوون عن إعجابه الكبير بالمستوى المهني الرفيع الذي وصل له المركز وعمله الدؤوب لتطوير خدماته وتوسيع مشاريعه الإنسانية.

// انتهى //

16:31ت م

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