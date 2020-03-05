السعودية اليوم / اليونان تسجل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ضمن مجموعة زارت الاراضي المحتلة ومصر



أثينا 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

أعلنت اليونان اليوم تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 31 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سوتيرس تسودراس المسؤول بوزارة الصحة أن عدد الإصابات ارتفع بعد أن اثبتت الاختبارات أنها إيجابية بالنسبة لعدد من أفراد مجموعة زارت الاراضي المحتلة ومصر.

وأوضح أن المصابين كانوا ضمن رحلة انطلقت من غرب اليونان، وتشاركوا نفس الحافلة خلال رحلتهم.

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16:30ت م

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