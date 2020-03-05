السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي



الرياض 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض ، المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي فرانسيس تاونسند، وذلك على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني.

وقدم معاليه لمحة عن مشاريع المركز وبرامجه الإنسانية في 47 دولة حول العالم، كما بحث الجانبان الموضوعات المدرجة في المنتدى.

وأثنت فرانسيس تاونسند على الأداء المميز للمركز في العمل الإنساني والذي لاقى صدى دوليًا واسعًا.

// انتهى //

16:23ت م

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