السعودية اليوم / اختتام أعمال مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ بالجبيل الصناعية



الجبيل الصناعية 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

أختتمت اليوم، أعمال مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق (2020)، الذي نظمته الهيئة الملكية بالجبيل بدعم من لجنة الطوارئ بالجبيل " جماعة "، واستمر لمدة أربعة أيام، وذلك بمركز الملك عبد الله الحضاري في مدينة الجبيل الصناعية.

وناقش المدير التنفيذي المؤقت للاتحاد الدولي لرؤساء الحرائق روب بروان، خلال ورشة العمل الأولى لليوم الرابع من المؤتمر عدة مواضيع متمثلة بإدارة الطوارئ والكوارث وتحديد وتقييم المخاطر وتقديم إرشادات عملية حول كيفية تطبيق تحديد المخاطر الأساسية، إضافة إلى تقييم مخاطر التقنيات واستخدام نتائجها لإدارة الطوارئ.

فيما تناول مستشار ونائب رئيس الاتحاد الدولي لرؤساء الإطفاء جيف دولين، في ورشة العمل الثانية، آلية تحقيق مفهوم المرونة الشاملة وأفضل الممارسات المستخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية لحماية العمليات الحرجة والمصادر والخدمات حال وقوع كارثة.

وتهدف ورشة العمل الثانية، الذي شارك فيها فريق من الاتحاد الدولي لرؤساء الإطفاء العديد من مدراء الإطفاء والإنقاذ والشرطة والدفاع المدني والسلامة والطوارئ والأمن، إعطاء الحضور فكرة عامة عن نظام إدارة الحوادث الوطني NIMS والذي يستخدم لحماية المؤسسات من الكوارث غير المتوقعة ومن تعطل سير العمل في تلك المؤسسات، إضافة إلى استعراض العديد من الدراسات والحالات عن أفضل التجارب والممارسات في إدارة النتائج وكيفية تطوير سجل عمل شامل وفعال وموثوق معتمدين في ذلك على استخدام نظام المعلومات الجغرافية GIS وتطبيقاته المعلوماتية.

// انتهى//

16:16ت م

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