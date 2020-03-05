السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يدشن حملة الوقاية من فايروس كورونا في القصيم



بريدة 10 رجب 1441 هـ الموافق 5 مارس 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم ، في مجلس الاستقبال الرئيسي بمقر الإمارة بمدينة بريدة ، حملة الوقاية من فايروس كورونا في القصيم ، التي ينفذها التجمع الصحي بالمنطقة ، بالتعاون مع إمارة القصيم ورابطة التواصل الاجتماعي بالمنطقة ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية بالمنطقة.

وشاهد سموه عرضاً مرئياً يوضح جهود وزارة الصحة في تدشين الحملة الوقائية من فايروس كورونا ، ولتعزيز الوقاية من هذا المرض وتعريف المجتمع بذلك ، من خلال نشر مفهوم الوقاية الصحية.

ثم قدم استشاري الأمراض المعدية الدكتور محمد القذلان نبذة عن فايروس كورونا الجديد ، الذي هو عبارة عن فايروس يؤثر على الجهاز التنفسي السفلي ويحتاج المصاب به عناية ورعاية ،والذي اكتشف في مطلع سنة العشرين ، مشيراً إلى أن من مسببات سرعة انتشاره أنه ينتشر عن طريق الهواء ، مؤكداً أنه يجب الحذر من فايروس كورونا الجديد ، والتعامل وأخذ الأمر على محمل الجدية.

وأشاد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشايع بحرص سموه وجميع الجهات ذات العلاقة ، الذين شاركوا في حملة التوعية وكيفية الوقاية من هذا الفايروس خاصاً في ذلك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي ، متحدثاً عن أعراض الإصابة بفايروس كورونا ، وأنه تم تكون فريق في التجمع الصحي لفايروس كورونا واستقبال جميع المكالمات والبلاغات التي تخص الفايروس ، مطالباً بتفعيل التوعية وضخها للمجتمع وإشراكهم بما يناسبهم من هذه التعليمات الوقائية.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي أن هناك إجراءات احترازية ستتخذها وزارة الصحة لعزل المشتبه بهم ، مبرزاً الحرص الشديد لوزارة الصحة لاحتواء فايروس كورونا الجديد وأن لا ينتشر في المملكة ، منوهاً بالجهود التي لدى الوزارة بالقضاء عليه بتوفيق من الله.

وأكد سمو امير منطقة القصيم أن كل ما في الحملة هما جانبين مهمين ، الأول على رابطة التواصل الاجتماعي بالقصيم ، تفعيل دورها للتوعية في هذه الحملة ، لان الوقاية خير من العلاج ، وأخذ المادة الإعلامية التوعوية التي نفذتها وزارة الصحة للوقاية من فايروس كورونا الجديد ونشرها للجميع ، مشيراً إلى أن الجانب الثاني هو لطمأنة الجميع بعدم أخذ منحى الإرجاف وتخويف الناس في المعلومات بعدد المصابين وأخذ المعلومة من الجهات المختصة مثل وزارة الصحة ، مشيراً إلى أنه من خلال هذه الحملة نسعى إلى أهمية أخذ المعلومة الصحيحة وعدم سماع الإشاعات في انتشار الفايروس وغيره في مناطق المملكة ، لأن هناك من يريد أن يعكر صفو هذه البلاد وحياة المواطنين والمقيمين الآمنين ، محملاً المسؤولية للتعاون مع الحملة جامعة القصيم والتعليم والهلال والأحمر والمطار وغيرها من الجهات ، لافتاً الانتباه إلى أن التوعية هي عنصر أساسي في العلاج ، مشدداً على أهمية التعاون لتفعيل هذه التوعية.

وبين سمو الأمير فيصل بن مشعل أن تدشين هذه الحملة لتعطي المواطن والمقيم المعلومات الصحيحة عن فايروس كورونا الجديد وطرق الوقاية السليمة منه ، منوهاً بما قامت به الدولة - أيدها الله - ، ومعالي وزير الصحة من جهود وتسخير فريق عمل يعمل لذلك الخصوص ، مدللاً على أن ما قامت به الدولة يؤكد أهمية الوقاية من هذا الفايروس الجديد ، سائلاً الله السلامة للجميع من كل سوء ومرض ، وأن يحفظ هذه البلاد.

حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي ، ووكيل الإمارة المساعد للحقوق صالح البرادي ، وأمين المنطقة المكلف المهندس عبداللطيف الخطيب ، ومدير شرطة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي ، وعدد من محافظي المحافظات والمسؤولين بالمنطقة من مدنيين وعسكريين ، والمشرف على رابطة التواصل الاجتماعي بالقصيم سويلم بن مطر العنزي.

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15:58ت م

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