شكرا لقرائتكم خبر عن توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية والان نبدء بالتفاصيل
• الأنشطة تشمل بيع القهوة والشاي والمشروبات والفواكه والخضروات والتمور واللحوم والأسماك
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% اعتبارًا من 01 / 01 / 1442 هـ؛ 20 / 8 / 2020 م.
ويشتمل القرار توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضروات والتمور، وبيع الحبوب والبذور و الزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة الى محلات الهدايا و الكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.
وفيما يخص الاستثناءات وتفاصيل الأنشطة فيمكن الرجوع للدليل الإرشادي الخاص بتوطين منافذ البيع المعلن على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكدت الوزارة على أن القرار الوزاري يأتي لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة؛ مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وعدم الإخلال بشروطه.
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