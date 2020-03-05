شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدعو لتكثيف جهود الوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

حثت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جميع الدول الأعضاء على الشفافية والمزيد من التعاون ورحبت بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومنع انتشاره.

وفي الوقت الذي تثمن فيه الأمانة العامة للمنظمة الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، والمجتمع الدولي عموما، فإنها تحث على اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لتجنيب المجتمعات مخاطر المرض.

وأشادت الأمانة العامة بالجهود التي بذلتها الصين من حيث الشفافية وتبادل المعلومات مع الدول، الأمر الذي سيعزز الأمل بالسيطرة على الفيروس والحد من مخاطر انتشاره.