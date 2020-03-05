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2020-03-05 إغلاق مطبخ في مكة بسبب الصراصير متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة، مطبخ إحدى قاعات ‏الأفراح بمكة المكرمة، بسبب ارتكابه عدداً من المخالفات.‏ Advertisements ورصدت سلطات الإدارة العامة لصحة البيئة أثناء مرورها ‏المفاجئ على القاعة تواجد كميات كبيرة من ‏الحشرات (صراصير)، داخل أروقة المطبخ.‏ بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة ووجود مخالفات تشغيلية أخرى. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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