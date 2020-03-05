أوبك توافق على خفض إنتاج النفط 1.5 مليون برميل يوميًا

2020-03-05

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قالت وكالة بلومبرغ إن منظمة الأوبك وافقت على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا لموازنة الضربة الهائلة التي لحقت بالطلب على المعروض بسبب وباء فيروس كورونا، لكن لم يكن واضحًا ما هو موقف روسيا على ذلك.

وقال مندوبون إن وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توصلوا إلى اتفاق خلال محادثات في فيينا اليوم الخميس، وسيكون اجتماع الجمعة لمناقشة الاتفاق.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لم يكن حاضراً في المؤتمر، وكان موقفه حين غادر روسيا يوم الأربعاء هو التحفظ على دعم خفض إنتاج النفط بالرقم الذي طالبت به المملكة، وبدلاً من ذلك فضل الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية.

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وقال أحد المندوبين لوكالة بلومبرغ، رفض ذكر اسمه بسبب سرية المحادثات، إن الخفض البالغ 1.5 مليون برميل في اليوم سيشمل روسيا وحلفاء آخرين من خارج أوبك، لكن ومن جهة أخرى إذا استمرت موسكو في حجب دعمها، فمن غير الواضح ما إذا كان الخفض سيتم تنفيذه بالفعل أم لا؟

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 20% منذ بداية العام، حيث عانى من أكبر ركود أسبوعي منذ الأزمة المالية العالمية وانخفض إلى حد بعيد للغاية عن موازنة ميزانيات معظم أعضاء أوبك.

وقال أليسون كوترايت، مدير في شركة رابيدان إنيرجي أدفايزرسز في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: نعتقد أن أوبك + تحتاج حقًا إلى الاتفاق حول قرار المملكة وخفض ما بين مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميًا لوضع حد أدنى للأسعار في الوقت الحالي.

وتابع: على الأرجح ستنتظر موسكو حتى اللحظة الأخيرة لاتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كانت ستدعم تخفيضات أكبر، وأرى أنه في النهاية سوف يوافق الروس على ذلك.

ويُذكر أنه بالتزامن مع مناقشة أوبك + حول خفض إنتاج النفط، ارتفع إنتاج النفط الأمريكي الأسبوع الماضي إلى رقم قياسي جديد، وارتفع صافي صادرات النفط الأمريكية إلى مستوى قياسي بلغ نحو مليون برميل يوميًا في متوسط أربعة أسابيع.

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