شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يغلق عند 33 ريالاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-05 سهم أرامكو يغلق عند 33 ريالاً متابعات الخليج 365 - الرياض أغلق سهم أرامكو اليوم عند 33.00 ريالاً لينخفض بمقدار 0.05 ريال أي ما يعادل 0.15% من قيمته. Advertisements وكان الإغلاق السابق لسهم أرامكو عند 33.05 وتم افتتاح اليوم عند نفس السعر وصعد سعر السهم الأعلى حتى 33.20 ريال فيما هبط السعر الأدنى حتى 32.95 ريال. وبلغ عدد الصفقات 4,576 صفقة فيما كان متوسط كمية الصفقة 867 سهماً وبلغت الكمية المتداولة 3,969,243 بقيمة 131,038,906.95 ريال. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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