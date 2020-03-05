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ذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن بلاده تنشر 1000 من قوات الشرطة الخاصة على حدودها مع اليونان اليوم (الخميس)؛ لمنع عودة المهاجرين باتجاه أراضيها.
واتهم "صويلو" في تصريح للصحفيين في إقليم أدرنة الشمالي الغربي أن "السلطات اليونانية أصابت 164 مهاجرًا وحاولت دفع 4900 للعودة إلى تركيا"، وفقاً لـ"رويترز".وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليونان
بعد أن أغرتهم بالخروج ابتزازاً لأوروبا.. تركيا تمنع عودة المهاجرين إليهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-05
ذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن بلاده تنشر 1000 من قوات الشرطة الخاصة على حدودها مع اليونان اليوم (الخميس)؛ لمنع عودة المهاجرين باتجاه أراضيها.
واتهم "صويلو" في تصريح للصحفيين في إقليم أدرنة الشمالي الغربي أن "السلطات اليونانية أصابت 164 مهاجرًا وحاولت دفع 4900 للعودة إلى تركيا"، وفقاً لـ"رويترز".
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
03:34 PM
نشرت 1000 فرد من الشرطة الخاصة على الحدود
ذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن بلاده تنشر 1000 من قوات الشرطة الخاصة على حدودها مع اليونان اليوم (الخميس)؛ لمنع عودة المهاجرين باتجاه أراضيها.
واتهم "صويلو" في تصريح للصحفيين في إقليم أدرنة الشمالي الغربي أن "السلطات اليونانية أصابت 164 مهاجرًا وحاولت دفع 4900 للعودة إلى تركيا"، وفقاً لـ"رويترز".
، بعد أن أغرتهم بالخروج ابتزازاً لأوروبا.. تركيا تمنع عودة المهاجرين إليها ،
المصدر : الخليج 365
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