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أعلنت سويسرا، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا المستجد"، وهي لامرأة في الرابعة والسبعين من عمرها، حسب ما ذكرت الشرطة.
ووفق "سكاي نيوز عربية" أفاد شرطة كانتون فود في بيان، بأن المرأة نقلت إلى المستشفى في مدينة لوزان غربي البلاد الثلاثاء، لكنها توفيت ليلة الأربعاء الخميس.
وسجلت سويسرا حتى الآن، 58 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، منذ ظهور المرض لأول مرة في البلاد في 25 فبراير.سويسرا فيروس كورونا الجديد
سويسرا تسجل أول حالة وفاة بـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-05
أعلنت سويسرا، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا المستجد"، وهي لامرأة في الرابعة والسبعين من عمرها، حسب ما ذكرت الشرطة.
ووفق "سكاي نيوز عربية" أفاد شرطة كانتون فود في بيان، بأن المرأة نقلت إلى المستشفى في مدينة لوزان غربي البلاد الثلاثاء، لكنها توفيت ليلة الأربعاء الخميس.
وسجلت سويسرا حتى الآن، 58 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، منذ ظهور المرض لأول مرة في البلاد في 25 فبراير.
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:38 PM
لمصابة نُقلت إلى مستشفى في مدينة لوزان
أعلنت سويسرا، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا المستجد"، وهي لامرأة في الرابعة والسبعين من عمرها، حسب ما ذكرت الشرطة.
ووفق "سكاي نيوز عربية" أفاد شرطة كانتون فود في بيان، بأن المرأة نقلت إلى المستشفى في مدينة لوزان غربي البلاد الثلاثاء، لكنها توفيت ليلة الأربعاء الخميس.
وسجلت سويسرا حتى الآن، 58 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، منذ ظهور المرض لأول مرة في البلاد في 25 فبراير.
، سويسرا تسجل أول حالة وفاة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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