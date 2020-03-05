شكرا لقرائتكم خبر عن الملحقية الثقافية بإيطاليا تهيب بالطلبة التواصل معها لتسهيل سفرهم والان نبدء بالتفاصيل

أهاب الملحق الثقافي السعودي بإيطاليا د.عبدالعزيز الغريب ، بالطلبة السعوديين بالتواصل المستمر مع الملحقية الثقافية السعودية في ايطاليا للاطمئنان على أوضاعهم وتسهيل إجراءات سفرهم ومرافقيهم لإغلاق جامعاتهم ومتابعة منصات سفارة المملكة في روما للحصول على الإرشادات والتوجيهات. واشار إلى إمكانية التواصل على هاتف طوارئ شؤون السعوديين على الرقم ٠٠٣٩٣٢٨٠٤٣٢٦٠٦ ، أو على ايميل السفارة [email protected] .

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