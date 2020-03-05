شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على عصابة تزوير الهويات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على تشكيل عصابي امتهنوا تزوير عدد من الوثائق الرسمية والهويات الوطنية ورخص الإقامة وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت - بفضل من الله - عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (سبعة وافدين في العقدين الثالث والرابع من العمر ) امتهنوا تزوير عدد من الوثائق الرسمية والهويات الوطنية ورخص الإقامة ، في منزلٍ اتخذوه وكراً لأعمالهم غير المشروعة، وقد عُثر بحوزتهم على عدد من المضبوطات التي استخدموها في تنفيذ جرائمهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على عصابة تزوير الهويات بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.