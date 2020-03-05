شكرا لقرائتكم خبر عن "رئاسة الحرمين" تبدأ تنفيذ قرار "الداخلية" بتعليق العمرة والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أن الرئاسة شرعت فور صدور بيان وزارة الداخلية حول تعليق العمرة للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة ، برفع مستوى الاستعداد والتنسيق مع الجهات المختصة والعاملة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لإدخال قرار وزارة الداخلية حيز التنفيذ.

وأشاد هاني بالقرار الذي يهدف لمنع وصول الفيروس إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان كثافة كبيرة وحشوداً ضخمة، وتدفقاً مستمراً لضيوف بيت الله الوافدين من أصقاع المعمورة، مما يؤكد أن مسألة تأمين وحماية هؤلاء الأضياف مهمة قصوى تتصدر اهتمامات القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وتدعو الرئاسة قاصدي الحرمين الشريفين للالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة، وما هو إلا إجراء مؤقت سيتم تقييمه بشكل مستمر، وسيرفع فور انتفاء الأسباب التي دعت إليه.

واختتم حيدر تصريحه بأن الرئاسة ستعلن عن المستجدات فور صدورها بإذن الله، والله الموفق.