شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» توجه بتوفير مطهرات اليدين وتعقيم السجاد للجوامع والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة، بالتأكيد على متعهدي الصيانة والنظافة للمساجد والجوامع بمختلف المناطق بتوفير معقمات اليدين للجوامع، والتعقيم الدوري للسجاد. ويأتي التوجيه انطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة، تجاه فايروس كورونا (COVID 19). ودعا معاليه الله تعالى أن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه.

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