شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ورياح على مكة حتى الـ 8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل الطائف والخرمة والعاصمة المقدسة والكامل والمويه وتربه، إضافة إلى محافظة ميسان، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 8 من مساء اليوم.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.