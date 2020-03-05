شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ورياح على مكة حتى الـ 8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.
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