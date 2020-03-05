فيديو.. السديس يعزي ذوي مرافق الأئمة: مات على خدمة شرف بيت الله الحرام

2020-03-05

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قدم الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس تعازيه في وفاة رجل الأمن الحسين عسيري مرافق الأئمة، الذي رافق السديس على مدى 25 عاماً.

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وقال السديس معزياً: إن خدمة بيت الله العظيم هذه أعظم رسالة وأعظم شرف يُفني فيها الإنسان عمره، والحمد لله أن الأخ “حسين” مات على خدمة شرف بيت الله الحرام.

وأضاف: “هو من رجال الأمن الذين نعتز بهم ونفتخر بهم، وقد قضى عمره في خدمة أمن البلاد والسمع والطاعة لولاة الأمر وخدمة الحجاج والزائرين والمعتمرين.

وتابع السديس: لا يعلم الواحد هل يهنئ أم يعزي على هذه الخاتمة الحسنة التي قضاها في خدمة الدين وولاة الأمر والوطن وأمن الحرمين الشريفين، وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم، ونعزي أنفسنا فيه، وأن يغفر له ويرحمه.

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