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2020-03-05 الإطاحة بعصابة تزوير الوثائق الرسمية والهويات الوطنية ورخص الإقامة بالرياض سبعة وافدين اتخذوا منزلاً وكراً لأعمالهم غير المشروعة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements ألقت شرطة الرياض القبض على عصابة مكونة من 7 وافدين امتهنوا التزوير والتزييف. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت – بفضل من الله – عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (سبعة وافدين في العقدين الثالث والرابع من العمر) امتهنوا تزوير عدد من الوثائق الرسمية والهويات الوطنية ورخص الإقامة، في منزلٍ اتخذوه وكراً لأعمالهم غير المشروعة، وقد عُثر بحوزتهم على عدد من المضبوطات التي استخدموها في تنفيذ جرائمهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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