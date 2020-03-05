تخصصي الملك خالد للعيون يفوز بثلاث جوائز للتميز في تجربة المريض

2020-03-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

فاز مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بثلاث جوائز للتميز في تجربة المريض (إحسان) التي أطلقتها وزارة الصحة.

وسلم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة صباح أمس الأربعاء بمقر الوزارة الجوائز في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة.

وفاز الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بجائزة القائد الأكثر تأثيراً في دعم تجربة المريض في وزارة الصحة، وحصل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على جائزة “أفضل مشروع تحسين” لتطويره وتنظيمه الرحلة العلاجية لمرضى الطوارئ إلكترونياً.

كما حصل المستشفى على جائزة “أعلى تقييم لبرنامج قياس تجربة المريض” وذلك لتحقيقه أعلى معدل رضى في الرحلة العلاجية لجراحات اليوم الواحد.

Advertisements

وجاء فوز الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي نتيجة لدوره القيادي ودعمه المستمر لتحسين تجربة المريض ومبادراته المستمرة للرفع من مستوى الرضا للمرضى والمراجعين وذلك من خلال التزامه المتواصل بتنفيذ وقيادة الجولات الميدانية داخل المستشفى والذي أثمر عن العديد من المشاريع التحسينية والتي كان لها أثر إيجابي ومتميز في تحسين تجربة المريض ومن ذلك “تقليل نسبة الانتظار في الصيدلية” حيث تم خدمة(95%) من المرضى في أقل من 20 دقيقة، و( 50%) من المرضى تم خدمتهم في أقل من (5) دقائق عام 2019.

كذلك تم تقليص نسبة الانتظار في الطوارئ حيث تم تطبيق العديد من التقنيات الإلكترونية ومراجعة وتحسين الإجراءات ونتج عن ذلك خدمة (77%) من المرضى من ذوي الحالات الطارئة والعاجلة في أقل من أربع ساعات لعام 2019، علماً بأن مستهدف وزارة الصحة هو خدمة 75%، ونتيجة لهذه الجهود والخدمات والمشاريع التحسينية حصل المستشفى على تقييم إيجابي متصاعد من قبل المرضى وذلك من خلال برنامج قياس تجربة المريض التابع لوزارة الصحة.

وفاز المستشفى بجائزة أفضل مشروع تحسين وذلك لقيامة بتطوير وتنظيم الرحلة العلاجية لمرضى الطوارئ إلكترونياً وبين الدكتور صالح العثيمين رئيس قسم العيادات الشامل أنه تم تنفيذ هذا المشروع خلال عام 2019م ونتج عنه زيادة في نسبة رضى المرضى من خلال برنامج قياس تجربة المريض التابع لوزارة الصحة فقد ارتفع معدل الرضى من (74)% في النصف الأول من عام 2019م، إلى (80.98%) مع نهاية شهر فبراير لعام 2020م.

وكان من ثمار هذه المشاريع التطويرية لتحسين تجربة المريضة حصول المستشفى على جائزة أعلى تقييم لبرنامج قياس تجربة المريض في الرحلة العلاجية لجراحات اليوم الواحد.

وبين الأستاذ على الشهري، مدير التمريض بوحدة الإقامة القصيرة، أن حصول المستشفى على أعلى تقييم يأتي لتكامل الخدمات المقدمة وفقاً لأعلى المعايير العالمية وتطبيق أحدث التقنيات الإلكترونية التي ساهمت في رفع مستوى كفاءة الخدمات واختصار الوقت، وأكد الشهري أن جائزة أعلى تقييم لبرنامج قياس تجربة المريض شملت جميع التجمعات الصحية، والمستشفيات، والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية على مستوى المملكة.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر