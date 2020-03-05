معجزة البناء والهندسة.. تصميم جسر على شكل مظلة

2020-03-05

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أكمل الباحثون في جامعة فيينا للتكنولوجيا (TU Wien) العمل على نوع جديد من الجسور أشبه بمعجزة في الهندسة؛ إذ صمموا واحدًا يُفتح ويُغلق على غرار المظلة.

ويبلغ طول الجسر حوالي 236 قدماً، حيث يمتد على مسافة صغيرة من نهر لافنيتز على الحدود بين النمسا والمجر، وعلى عكس معظم مشاريع بناء الجسور الأخرى، يتم تجميع الجسر عموديًا بدلاً من أفقيًا، ثم يتم إنزاله بالمفاصل الهيدروليكية القابلة للانحناء مثل المظلات.

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وقال المصمم يوهان كوليجر إنه يأمل في أن يصبح أسلوبه الجديد في يوم من الأيام أحد الأساليب القياسية لبناء الجسور في جميع أنحاء العالم، وتابع: الآن بعد أن أثبتنا أن الطريقة مصممة جيدًا وتعمل بشكل جيد، نأمل أن تسود وسوف تصبح قريبًا إحدى الطرق الشائعة لبناء الجسور التي يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن هذه الطريقة تجعل البناء أكثر أمانًا في التضاريس الخطرة في كثير من الأحيان، بما في ذلك سفوح الجبال الشاهقة وعبر الوديان العميقة، كما أنها توفر الكثير من الوقت.

وقال كوليجير إن إقامة الجسور باستخدام السقالات عادة ما يستغرق شهوراً، لكن الطريقة الجديدة تستغرق من يومين إلى أربعة أيام.

ويدعي الفريق أن بناء الجسر ليس أقل تكلفة فحسب، ولكنه أيضًا أكثر متانة من تصاميم الجسور التقليدية.

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