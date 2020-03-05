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المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض : القبض على تشكيل عصابي امتهنوا تزوير عدد من الوثائق الرسمية والهويات الوطنية ورخص الإقامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت - بفضل من الله - عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (سبعة وافدين في العقدين الثالث والرابع من العمر ) امتهنوا تزوير عدد من الوثائق الرسمية والهويات الوطنية ورخص الإقامة ، في منزلٍ اتخذوه وكراً لأعمالهم غير المشروعة، وقد عُثر بحوزتهم على عدد من المضبوطات التي استخدموها في تنفيذ جرائمهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



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