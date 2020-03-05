- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تتابع الإدارة التعليمية بمحافظة الليث، حادثة مضاربة وقعت بين قائد إحدى المدارس بالمحافظة ومعلم بذات المدرسة، اليوم، أثناء الدوام الرسمي.
وعلمت "الخليج 365" أن مضاربة وقعت بين قائد إحدى المدارس بالليث، ومعلم بذات المدرسة، أثناء الدوام الرسمي، اليوم، حيث تشابكا باليد قبل أن يفصل بينهما زملاؤهم.
وأشارت المعلومات إلى أن المعلم تعرّض لكدمات في وجهه متأثراً من الحادثة، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع المضاربة بينهما، على مرأى من الطلاب والمعلمين.
وتتابع الإدارة التعليمية بمحافظة الليث، الحادثة، بعد تلقيها بلاغًا، ومن المقرر أن تفتح ملف تحقيق لمعرفة ملابسات المضاربة التي شهدتها المدرسة بين القائد والمعلم.محافظة الليث تعليم الليث
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 02:55 PM
الطرفان تشابكا باليد قبل أن يفصل بينهما زملاؤهم
تتابع الإدارة التعليمية بمحافظة الليث، حادثة مضاربة وقعت بين قائد إحدى المدارس بالمحافظة ومعلم بذات المدرسة، اليوم، أثناء الدوام الرسمي.
وعلمت "الخليج 365" أن مضاربة وقعت بين قائد إحدى المدارس بالليث، ومعلم بذات المدرسة، أثناء الدوام الرسمي، اليوم، حيث تشابكا باليد قبل أن يفصل بينهما زملاؤهم.
وأشارت المعلومات إلى أن المعلم تعرّض لكدمات في وجهه متأثراً من الحادثة، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع المضاربة بينهما، على مرأى من الطلاب والمعلمين.
وتتابع الإدارة التعليمية بمحافظة الليث، الحادثة، بعد تلقيها بلاغًا، ومن المقرر أن تفتح ملف تحقيق لمعرفة ملابسات المضاربة التي شهدتها المدرسة بين القائد والمعلم.
، مضاربة بين قائد مدرسة ومعلم بالليث.. و"التعليم" يتابع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مضاربة بين قائد مدرسة ومعلم بالليث.. و"التعليم" يتابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.