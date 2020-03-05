، مضاربة بين قائد مدرسة ومعلم بالليث.. و"التعليم" يتابع ،

محمد بن مسعود - الدمام - الطرفان تشابكا باليد قبل أن يفصل بينهما زملاؤهم

تتابع الإدارة التعليمية بمحافظة الليث، حادثة مضاربة وقعت بين قائد إحدى المدارس بالمحافظة ومعلم بذات المدرسة، اليوم، أثناء الدوام الرسمي.

وعلمت "الخليج 365" أن مضاربة وقعت بين قائد إحدى المدارس بالليث، ومعلم بذات المدرسة، أثناء الدوام الرسمي، اليوم، حيث تشابكا باليد قبل أن يفصل بينهما زملاؤهم.

وأشارت المعلومات إلى أن المعلم تعرّض لكدمات في وجهه متأثراً من الحادثة، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع المضاربة بينهما، على مرأى من الطلاب والمعلمين.

وتتابع الإدارة التعليمية بمحافظة الليث، الحادثة، بعد تلقيها بلاغًا، ومن المقرر أن تفتح ملف تحقيق لمعرفة ملابسات المضاربة التي شهدتها المدرسة بين القائد والمعلم.محافظة الليث تعليم الليث