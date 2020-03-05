، "السديس" يطلع على المشروع التجريبي لتعقيم مماسك السلالم الكهريائية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمكّن من القضاء على الجراثيم المستحدثة على السلالم بنسبة 94%

اطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، على المشروع التجريبي لتعقيم مماسك "درابزين" السلالم الكهربائية داخل المسجد الحرام، الذي تمكّن من القضاء على الجراثيم المستحدثة على السلالم بنسبة تصل إلى 94%، الذي أطلقته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على عدد من السلالم الكهربائية؛ لتجربته ودراسة مدى الاستفادة منه ومعالجة السلبيات، ثم تعميم المشروع على جميع أجزاء المسجد الحرام.

ويعد المشروع عبارة عن جهاز مبتكر لتعقيم مماسك "درابزين" السلالم الكهربائية داخل المسجد الحرام، وذلك باستخدام الأشعة فوق البنفسجية (UV LED)، ويعمل الجهاز على تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية دون الحاجة إلى عمل توصيلات كهربائية، ويقضي الجهاز على جزئيات الحمض الوراثي (DNA) للجراثيم، ويبلغ طول الأشعة الموجي (278) نانومتر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإشعاعات ليس لها تأثير ضار على صحة الإنسان، ويعمل الجهاز على التعقيم طوال حركة السلم، وأن نتائج تجربة العينات أكدت تقليص عدد المستعمرات البكتيرية من (160) مستعمرة إلى (10) مستعمرات بكتيرية.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المسجد الحرام