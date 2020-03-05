بالفيديو.. الضمان الصحي يجدد التذكير بدور الوثيقة في علاج مصابي كورونا

جدد مجلس الضمان الصحي التعاوني، التذكير بدور وثيقة الضمان الصحي في علاج المصابين بفيروس كورونا، وذلك عقب انتشار المرض بعدة دول.

وذكر تقرير لـ«العربية» أن المجلس أكد أن العناية الطبية لعلاج الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تدخل ضمن وثيقة الضمان الصحي، التي تشمل كل مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والأدوية.

وأضاف التقرير أن مستفيدي التأمينات الصحية من حقهم إجراء الكشوفات الاستباقية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، مساء أمس الأربعاء، عن تسجيل ثاني مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو مواطن قدم من إيران عبر مملكة البحرين، لكنه لم يفصح عند المنفذ السعودي عن قدومه منها.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن المصاب الثاني كان مرافِقًا في السفر للمصاب الأول الذي أعلن عنه مسبقًا.

يذكر أن المملكة اتخذت عدة إجراءات لمكافحة كورونا؛ منها تعليق تأشيرات العمرة مؤقتًا، ومنع العمرة للخليجيين والمواطنين والمقيمين، وإلغاء الفعاليات التي تشهد تجمعات كبيرة.

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