مصادر «عاجل»: وزارة الصحة تحسم موقف استشاريي ونواب طب الأسرة

كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الخميس، عن صدور قرار من وزارة الصحة بـ«تكليف استشاريي ونواب طب الأسرة بالعمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية».
وأوضحت مصادر «عاجل» أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، خاطب مديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات لتطبيق القرار.
ويشمل القرار «توجيه استشاريي طب الأسرة ونواب طب الأسرة للعمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية مع دعمهم وتمكينهم».
كما يتضمن «نقل جميع ممارستهم الإكلينيكية إلى مراكز الرعاية الأولية وفقًا لضوابط موضوعية تحقق التوزيع الأنسب على المراكز بما يحقق حسن سير العمل».
يأتي القرار حرصًا من الوزارة على دعم أطباء الأسرة، وتمكينهم في مجال تخصصهم، وإعطائهم الصلاحيات المهنية الكاملة.
كما يرتبط القرار -بحسب مصادر «عاجل»- بمحدودية عددهم في المملكة، وأهمية الدور المنوط بهم في إنجاح تطبيق نموذج الرعاية الصحية.
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