الصحة تعلن أسماء المرشحين لوظائف الصيادلة والأخصائيين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن أسماء المرشحين والمرشحات فئتي (صيدلي - أخصائي)، وطلبت من المرشحين والمرشحات المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها خلال من 15/12/2019م، حتى 31/12/2019م، مراجعة أي من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات.

وتبدأ المراجعة من يوم الأحد الموافق 08/03/2020م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/3 /2020م، وذلك لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم، واستكمال إجراءات توظيفهم، مصطحبين معهم أصول الوثائق التالية: «الهوية الوطنية، مع نسخة منها.. وثيقة التخرج، مع نسخة منها موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج...».

وفيما يتعلق بالحاصلين على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي، مع نسخة منها، كما تتضمن الشروط إحضار «شهادة الامتياز، مع نسخة منها، وشهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول، مع نسخة منها، وشهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل إن وجدت».

وأشارت (الصحة) إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح على الوظائف وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والخبرات، والرغبات المكانية.