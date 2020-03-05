الحصيني يوضح خريطة الأمطار والرياح على عدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار والرياح اليوم الخميس، على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني، عبر حسابه بتويتر، إنه متوقعٌ هطول أمطار متفاوتة الشدة خفيفة إلى شبه غزيرة، مع حبات برَد؛ وذلك على أجزاء من مكة المكرمة وشرقها، تشمل الطائف وشرقها، وتمتد إلى الباحة وعسير، خاصةً النماص، وجنوب منطقة المدينة المنورة.

وأشار الحصيني إلى رياح متوسطة السرعة على أجزاء من المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وشرقها، والشمالية وتبوك والحدود السعودية الإماراتية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس- سماءً غائمةً جزئيًّا على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون الرياح نشطةً مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة وشمالها.

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