إيداع 483 مليون ريال في حسابات 320 ألف مستفيد من «حافز»

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الخميس، إيداع أكثر من 483 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 320 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي «حافز البحث عن عمل» و«حافز صعوبة الحصول على عمل»، وذلك عن شهر فبراير 2020م.

وأوضح «هدف» في بيان له، أن عدد المستفيدين من «حافز البحث عن عمل» بلغ 169.172 مستفيداً ومستفيدة، بينما بلغ عدد المستفيدين من برنامج «حافز صعوبة الحصول على عمل» 150.974 مستفيداً ومستفيدة.

وأضاف الصندوق أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي «حافز البحث عن عمل» و«حافز صعوبة الحصول على عمل» لشهر فبراير، بلغ 5444 مستفيداً ومستفيدة منهم 3069 إناثاً و2375 ذكوراً.

وأشار صندوق تنمية الموارد البشرية، إلى أنه يقدم برامج دعم وتأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

وأكد «هدف» الحرص على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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