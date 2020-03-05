حساب المواطن: خطوة ضرورية لاستمرار الدعم بعد وفاة المستفيد الرئيسي

أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء المتبع حال وفاة الوالد (المستفيد الرئيسي) لعدم إيقاف الدعم واستمراره للوالدة (الأم/ الأرملة)، مشيرًا إلى الوثائق المطلوبة لاستمرار الدعم للأم.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج –عبر تويتر- أنه يتم إيقاف الدعم تلقائيًّا عقب وفاة الوالد (المستفيد الرئيسي)؛ وذلك بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية، مشيرًا إلى أنه يمكن للأرملة (الأم) التسجيل كمستفيد رئيسي وإضافة الأبناء كتابعين، وإرفاق المستندات المطلوبة، وهي: «صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة».

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المواطنين، حول الإجراءات المتبعة عند توقف الدعم عقب وفاة والده، مع الرغبة في استمرار الدعم للوالدة.

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