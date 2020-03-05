وقال المعجب خلال الافتتاح: إن هذا المشروع هو استمرار لخطة النيابة العامة في التحول من المباني المستأجرة إلى المباني المملوكة، وبما يعزز تحقيق نقلة نوعية على مستوى بيئة العمل الفاعلة، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وفي ظل رؤية 2030.
يذكر أن مبنى الدائرة الجديد يضم قاعة اجتماعات وقاعات تدريب ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى مرافق خدمية.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يفتتح دائرة النيابة بمحافظة الأحساء بمقرها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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