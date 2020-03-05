النائب العام يفتتح دائرة النيابة بمحافظة الأحساء بمقرها الجديد

افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، مبنى دائرة النيابة العامة بمحافظة الأحساء بمقرها الجديد. وتجول النائب العام في مبنى الدائرة، واطلع على مرافقه واستمع لشرح كامل عن خطة تشغيل الدائرة ونطاق عملها والخدمات التي توفرها للمواطنين والمقيمين بما يسهم في رفع جودة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن وفقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة.

وقال المعجب خلال الافتتاح: إن هذا المشروع هو استمرار لخطة النيابة العامة في التحول من المباني المستأجرة إلى المباني المملوكة، وبما يعزز تحقيق نقلة نوعية على مستوى بيئة العمل الفاعلة، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وفي ظل رؤية 2030.

يذكر أن مبنى الدائرة الجديد يضم قاعة اجتماعات وقاعات تدريب ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى مرافق خدمية.