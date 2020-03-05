السعودية اليوم / مهرجان ألوان الربيع الرابع بعنيزة ينطلق بفعاليات مختلفة



عنيزة 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

انطلقت فعاليات مهرجان ألوان الربيع بدورته الرابعة بمحافظة عنيزة أمس، تحت شعار "عنيزة ربيع وكتاب"، وذلك في مركز الملك فهد الحضاري بالمحافظة، والذي يستمر لمدة عشر أيام بتنظيم من لجنة التنمية السياحية.

وبين المدير التنفيذي للمهرجان فهد الحصين أن الانطلاقة شهدت إقبالاً كبيراً من الزوار، حيث تنوعت الفعاليات التي قدمتها اللجنة المنظمة وتستهدف جميع أطياف المجتمع، مضيفاً أن المهرجان تميز بوجود عدد من الأفكار لطريقة تنسيق وتصميم سجادة الورود واحتوائها على عدة أشكال هندسية مختلفة مع عبارات تحمل شعار المهرجان، بالإضافة إلى العروض المسرحية والترفيهية وبستان الطفل والممر المضيء والسحوبات اليومية وأركان لعدد من الدوائر الحكومية والمؤسسات الاجتماعية، مع إطلاق بعض المبادرات المجتمعية تعزيزاً للدور المجتمعي.

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13:53ت م

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