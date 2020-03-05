السعودية اليوم / "الصحة" ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية توقعان اتفاقية تعاون مشترك



الرياض 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

وقعت وزارة الصحة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية،اليوم، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس، اتفاقية تعاون مشترك بينهما لإجراء البحوث ونقل التقنية للمساعدة على الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية في المملكة من خلال فحص ما قبل الزواج، بهدف توفير أفضل الخدمات الصحية للمرضى وتقديم الدعم الكامل للحد من انتشار الأمراض الوراثية.

وتأتي هذه الاتفاقية ترجمة لمشروعات المختبر المركزي للجينوم البشري السعودي الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير

وبموجب الاتفاقية ستعمل وزارة الصحة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على تعزيز الجهود البحثية المشتركة، وبناء القدرات البحثية والتقنية بحيث تتم جميع الممارسات البحثية وفق الأساليب والمعايير المعتمدة، كما سيتم نقل الاختبارات التشخيصية الطبية في المملكة من الطرق التقليدية إلى أساليب جديدة في مجال البيولوجيا الجزيئية.

// انتهى //

13:52ت م

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الرياض 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واسوقعت وزارة الصحة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية،اليوم، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس، اتفاقية تعاون مشترك بينهما لإجراء البحوث ونقل التقنية للمساعدة على الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية في المملكة من خلال فحص ما قبل الزواج، بهدف توفير أفضل الخدمات الصحية للمرضى وتقديم الدعم الكامل للحد من انتشار الأمراض الوراثية.وتأتي هذه الاتفاقية ترجمة لمشروعات المختبر المركزي للجينوم البشري السعودي الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، للحد من الأمراض الوراثية وتقليل تكلفة الرعاية الصحية للمصابين بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة والاقتصاد الوطني.وبموجب الاتفاقية ستعمل وزارة الصحة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على تعزيز الجهود البحثية المشتركة، وبناء القدرات البحثية والتقنية بحيث تتم جميع الممارسات البحثية وفق الأساليب والمعايير المعتمدة، كما سيتم نقل الاختبارات التشخيصية الطبية في المملكة من الطرق التقليدية إلى أساليب جديدة في مجال البيولوجيا الجزيئية.// انتهى //13:52ت م0128

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