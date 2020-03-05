السعودية اليوم / مفتي تنزانيا يشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا



الرياض 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

أشاد مفتي ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تنزانيا الشيخ أبوبكر بن الزبير بن علي، بالقرارات والإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية

وأكد أن ذلك واجب شرعي قبل أن يكون إنسانياً؛ فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم القدوم إلى بلد فيه طاعون أو الخروج من ذلك البلد, مبيناً أن العلة في منع الفرار من الأراض التي فيها مثل هذه الأوبئة هي وقاية البلدان الأخرى كي لا ينتشر فيها الوباء.

وبين الشيخ أبو بكر في بيان صادر عن المجلس تلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نسخة منه، أن القرارات تدل على اهتمام المملكة بسلامة المعتمرين، وزوار المسجد النبوي، وحرصها على سلامة الحرمين الشريفين، وخدمتها على أكمل وأتم وجه.

// انتهى //

13:49ت م

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الرياض 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واسأشاد مفتي ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تنزانيا الشيخ أبوبكر بن الزبير بن علي، بالقرارات والإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظاً على أرواح المسلمين.وأكد أن ذلك واجب شرعي قبل أن يكون إنسانياً؛ فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم القدوم إلى بلد فيه طاعون أو الخروج من ذلك البلد, مبيناً أن العلة في منع الفرار من الأراض التي فيها مثل هذه الأوبئة هي وقاية البلدان الأخرى كي لا ينتشر فيها الوباء.وبين الشيخ أبو بكر في بيان صادر عن المجلس تلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نسخة منه، أن القرارات تدل على اهتمام المملكة بسلامة المعتمرين، وزوار المسجد النبوي، وحرصها على سلامة الحرمين الشريفين، وخدمتها على أكمل وأتم وجه.// انتهى //13:49ت م0126

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