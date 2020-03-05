السعودية اليوم / مجلس الإفتاء السويدي يؤكد أن قرار إيقاف العمرة والزيارة مؤقتاً متوافق مع القواعد الشرعية



الرياض 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

أكد مجلس الإفتاء السويدي أن القرار الذي اتخذته حكومة المملكة العربية

وأوضح بيان صادر عن المجلس تلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نسخة منه، أن حكومة المملكة اتخذت القرار بناء على المسؤولية الشرعية التي تحملها كونها المؤتمنة على الحرمين الشريفين، وعلى مصلحة المعتمرين والزوار، وقد قامت بالعمل الواجب عليها الذي يراعي المصلحة ورفع الضرر؛ وهو روح الشريعة الإسلامية الذي وضع التشريع لأجله.

// انتهى //

13:42ت م

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الرياض 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واسأكد مجلس الإفتاء السويدي أن القرار الذي اتخذته حكومة المملكة العربية السعودية بالإيقاف المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة احترازًا من انتشار فيروس كورونا الجديد، يتوافق مع القواعد الشرعية التي تنهى عن الضرر والإضرار، وأنه قرار راشد وحكيم وضع مصلحة المعتمرين والزوار فوق الاعتبارات والمنافع، وجاء مراعياً للحالة الإنسانية.وأوضح بيان صادر عن المجلس تلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نسخة منه، أن حكومة المملكة اتخذت القرار بناء على المسؤولية الشرعية التي تحملها كونها المؤتمنة على الحرمين الشريفين، وعلى مصلحة المعتمرين والزوار، وقد قامت بالعمل الواجب عليها الذي يراعي المصلحة ورفع الضرر؛ وهو روح الشريعة الإسلامية الذي وضع التشريع لأجله.// انتهى //13:42ت م0124

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