السعودية اليوم / اختتام حملة "دمي فداء لوطني" بتعليم الشرقية



الدمام 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

اختتمت أمس فعاليات حملة التبرع بالدم "دمي فداء لوطني 3"، التي نظمتها إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مستشفى القطيف المركزي، الذي استمرت يومين.

وأوضح رئيس وحدة الصحة المدرسية بمكتب تعليم القطيف محمد بن عبد الواحد آل حريز، أن عدد المتبرعين خلال هذه الحملة بلغ 234 شخصاً، فيما بلغ عدد المتبرعين خلال الحملات الثلاث التي تم تنفيذها في العام الدراسي الحالي 583 شخصاً.

وبين آل حريز، أن الحملات هدفت لنشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع، والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية، والإسهام في توفير الكميات الكافية من الدَّم في بنوك الدم بمستشفيات المنطقة.

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13:40ت م

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