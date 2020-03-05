السعودية اليوم / سويسرا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا



جنيف 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

أعلنت سويسرا اليوم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت سويسرا قد أعلنت الأحد الماضي تسجيل حالة الإصابة الـ 24 بفيروس كورونا.

وكان رئيس مكتب الأمراض المعدية في مكتب الصحة العامة السويسري دانيل كوخ، قد صرح خلال مؤتمر صحفي إنه بالرغم من أن حالات الإصابة هي لأشخاص عائدين من إيطاليا، فإن تفشي العدوى محليا "سيكون أمرا حتميا".

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13:31ت م

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