السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية



الرياض 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، في مكتب سموه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في الرياض، اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وهنّأ سموه في مستهل اللقاء معالي الأمين العام بمناسبة تعيينه أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنياً لمعاليه التوفيق والنجاح لتحقيق تطلعات قادة المجلس وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الخليجي.

// انتهى //

13:28ت م

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