السعودية اليوم/ المؤسسة العامة للري تعقد اللقاء الثاني للمزارعين بالأحساء



الأحساء 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

عقد فرع المؤسسة العامة للري بمحافظة الأحساء أمس، اللقاء المفتوح الثاني للمزارعين بالمحافظة، الذي استضافته جمعية الجشة الخيرية.

وبدأ اللقاء بالتعريف بالخِدْمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة للمزارعين والتي تتضمن أكثر من 25 خدمة إلكترونية تحقيقاً لرضى المستفيد وتوفير مؤشرات أداء لمتخذي القرار ومساهمةً في تحقيق خطة التحول الرقمي والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى.

ثم قُدم عرض تعريفي بلائحة الغرامات المتعلقة بمخالفات نظام حماية المرافق العامة بهدف حماية البيئة والمساهمة في الحفاظ على الرقعة الزراعية واستدامتها وتوعية المزارعين بأضرار هذه المخالفات على البيئة وتحقيق عناصر السلامة البيئية وضرورة المحافظة على نظافة الواحة وحماية مرافق المؤسسة ومعداتها في مناطق إشرافها من أي إتلاف أو تعدٍّ.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة هشام الثنيان، أن عقد مثل هذه اللقاءات يأتي انطلاقاً من رسالة المؤسسة العامة للري في نشر ثقافة المحافظة على المياه كثروة هامة وترشيد استخدامها من خلال تطوير نظام نقل مياه الري ورفع الكفاءة الحقلية، والاستفادة من التقنيات الحديثة باستخدام أنظمة الري الحديثة بدلاً من أنظمة الري التقليدية.

وفي ختام اللقاء أجاب المختصون على أسئلة المزارعين واستفساراتهم.

// انتهى //

13:26ت م

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