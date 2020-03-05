السعودية اليوم / مستشفى الملك عبدالعزيز ينفذ فرضية تدريبية حول إصابة عاملين بمواد كيميائية



الأحساء 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

نفذ مستشفى الملك عبدالعزيز التابع للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني بالأحساء اليوم، فرضية تدريبية لإنقاذ عاملين تعرضا لانسكاب مواد كيميائية أثناء عملهما.

وأوضح المدير الإقليمي التنفيذي بالقطاع الشرقي الدكتور أحمد العرفج أن هذه الفرضية تأتي للوقوف على مدى استعدادات المستشفى في حال وقوع حوادث مماثلة، وضمن سلسلة من التدريبات العملية التي تقام لتدريب العاملين على التصدي لمثل هذه الكوارث.

وأضاف أن المستشفى يقيم مثل هذه الفرضية بشكل دوري، وتكوّن لجان للتقييم وتسجيل الملاحظات لتفاديها مستقبلاً، ولتصحيح الخلل إن وجد، إضافة إلى تعويد جميع منسوبي المستشفى على التعامل وبشكل واقعي مع مثل هذه الكوارث في حال وقوعها.

وقال الدكتور العرفج إن هذه الفرضيات تعكس قدرة المستشفى على التعامل مع الكوارث، من خلال وضع إستراتيجيات وخطط علمية وعملية، حيث يكون تدريب العاملين عليها بدقة من خلال عقد ورش عمل ومحاضرات، ليكون التطبيق العملي قائماً وفق هذه الإستراتيجيات.

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13:21ت م

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