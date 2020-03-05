السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستعرض الخطة الخمسية لخدمات المياه بالمنطقة



نجران 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، الخطة الخمسية لخدمات المياه بالمنطقة (2021 ــ 2025)، قدمها رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية، المهندس عبدالله بن سعيد العمري، يرافقه مدير عام خدمات المياه بالمنطقة، المهندس محمد بن حسين آل دويس.

واطلع سموه على تقرير عن خدمات المياه بالمنطقة، تضمن تفاصيل المشاريع الجاري تنفيذها، وإحصاءات عن العدادات الميكانيكية والذكية، ومنظومة التشغيل لخدمات مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي، وبرامج السقيا.

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13:14ت م

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