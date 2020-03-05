شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بنصاب "الوظائف النسائية " في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

القت شرطة منطقة القصيم القبض على متهم بارتكاب جرائم نصب واحتيال وإيهام بتوظيف النساء. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت بفضل الله تعالى عن القبض على متهمٍ - سعودي الجنسية - في العقد السادس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم النصب والاحتيال في عددٍ من المناطق، والإيهام بتوظيف النساء في المصالح الحكومية ، والحصول على مبالغ مالية مقابل ذلك ، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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